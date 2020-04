EFEITO CORONA Com redução de emissões, Nota MS Premiada realiza 3º sorteio São R$ 300 mil sendo sorteados para quem colocou CPF na nota fiscal

29 ABR 2020 - 10h:27 Por Ingrid Rocha/CBN

O terceiro sorteio do programa Nota MS Premiada será realizado nesta quarta-feira (29). Segundo o chefe da Unidade de Educação Fiscal, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Amarildo Cruz, no mês de março foram registradas 6.432.095 notas fiscais autorizadas com o CPF. Ainda segundo Amarildo, devido ao isolamento social, foi registrada uma reducação de cerca de 70% nas emissões. O resultado do sorteio pode ser acompanhado pelo site: https://www.notamspremiada.ms.gov.br/

Ouça os detalhes: