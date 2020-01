SISU 2020 Com resultado suspenso, candidatos ficam na incerteza Sul-mato-grossense de 18 anos disse ter "perspectiva desesperadora" sobre o futuro

28 JAN 2020 - 13h:04 Por Isabelly Melo

Com o resultado do Enem 2019 (Exame Nacional do Ensino Médio) divulgado no último dia 17 de janeiro, a expectativa dos vestibulandos era pela nota de corte do Sisu 2020 (Sistema de Seleção Unificada). Porém, a divulgação do resultado foi suspensa pela Justiça Federal após a Defensoria Pública da União (DPU) entrar com petição solicitando que o Ministério da Educação (MEC) comprovasse documentalmente a revisão das provas do Enem 2019.

A decisão da Justiça Federal aconteceu no dia 25 de janeiro, ou seja, nove dias após a divulgação das notas do Enem 2019, afim de evitar possíveis prejuízos aos candidatos pelo erro nas notas, pois a pontuação é utilizada como forma de acesso a instituições públicas de ensino superior, por meio do Sisu 2020.

Isso porque após o MEC admitir erro nas notas do exame, no dia 18 de janeiro, cerca de 172 mil pessoas relataram algum tipo de erro na correção das provas, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Porém, mesmo com o grande número de reclamações, o Inep disse que foram encontrados erros nas provas de cerca de seis mil dos 3,9 milhões candidatos que prestaram o Enem 2019. O erro, de acordo com o Instituto, foi causado por uma falha no momento da impressão dos cadernos de questão, que tiveram as cores trocadas e, portanto, não eram compatíveis ao gabarito correspondente.

Mesmo após decisão judicial, candidatos alegam ter visto nota disponpivel no site do Sisu. Imagem: Reprodução/Twitter

Em Mato Grosso do Sul 70.396 pessoas se inscreveram para o exame no ano passado, sendo a maioria mulheres, 42.540 mil, cerca de 58% do total. Uma delas é a jovem de 18 anos Ohana Gabriely de Souza Leite, com o sonho de cursar biologia a candidata tinha como porta de acesso o Sisu, por meio da nota do Enem 2019. Em correções feitas com base em sites não oficiais do MEC, Ohana parecia ter acertado questões suficientes para ficar entre as 10 colocadas para o curso escolhido.

Porém, após a divulgação da correção do exame Ohana teve um susto, "Eu fiz aquele cálculo de acertos, em sites de correção, e eu tinha acertado bastante. Aí a nota foi menor, bem diferente quando saiu a do Enem. Eu resolvi confiar, mas aí eu vi esse monte de erro também e creio que seja isso", disse a candidata.

A jovem ainda revelou que não sabe o que fará daqui em diante, principalmente porque, segundo ela, faltam informações oficiais e esclarecedoras por parte do MEC “Eu achei que foi de péssima qualidade a divulgação dos resultados e das notícias, porque algumas vezes eles publicavam no Twitter, e nem todo mundo tem acesso a essas informações. Eu estou totalmente perdida.” Com a incerteza da data de divulgação e do valor da nota, Ohana teme não conseguir ingressar no curso dos sonhos “Todas as minhas esperanças estavam no Sisu. Eu recebi as notícias de que a justiça cancelou, e eu não sei o que eu vou fazer agora, não sei se eu espero. Estou totalmente sem norte”, desabafou a vestibulanda.

Atualizações

Mesmo após a suspensão determinada pela Justiça Federal no dia 25 deste mês, com prazo de cinco dias para ser feita pelo MEC, alguns candidatos conseguiram ver as notas por alguns instantes na tarde desta terça-feira (28). Caso o Ministério da Educação não cumpra a determinação corre o risco de sofrer multa no valor de R$10 mil por dia.