LGBT Com roda de conversa sobre o tema, evento celebra visibilidade trans Ação ocorre nesta quarta-feira, a partir das 18h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo

29 JAN 2020 - 15h:12 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Para celebrar o Dia da Visibilidade Trans, a subsecretaria estadual LGBT, junto com a coordenadoria LGBT, o fórum estadual LGBT e as ONGs Mescla, Casa Satine, ATMS e IBRATMS, realizam um evento no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

A programação tem início às 18h e conta com uma roda de conversa com o tema “Trans, presente e Atuante”, além de exposições e apresentações de trabalhos artísticos realizados por pessoas trans em todo o Estado.

