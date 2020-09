DESENVOLVIMENTO Com rota bioceânica, Campo Grande pode virar centro de distribuição de produtos na América Latina Conclusão do Porto Seco na Capital é crucial para elevar cidade ao patamar de grande distribuídora de produtos e serviços, defende pesquisador

14 SET 2020 - 18h:55 Por Marcus Moura/CBN

A consolidação da Rota Bioceânica traz diversos desafios e oportunidades para Mato Grosso do Sul nos próximos anos. Em campo grande, a conclusão do terminal intermodal de cargas ou porto seco também poderá contribuir para a integração logística entre os diferentes modais, favorecendo as exportações e importações, já que o terminal tem capacidade para movimentar até 2,2 milhões de toneladas de produtos por ano. A CBN Campo Grande conversou com professor e pesquisador da UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Francisco Bayardo, que faz parte do Projeto Multidisciplinar Corredor Bioceânico. Confira: