PISCICULTURA Com Semana Santa, movimento melhora nas peixarias da Capital Em razão da cota zero, consumidores devem encontrar maior número de peixes de produção

8 ABR 2020 - 14h:23 Por Giovanna Dauzacker/CBN

No mercado externo, o volume das exportações de tilápia dobrou em março deste ano, quando foram vendidas 80t, frente às 40t comercializadas no mesmo mês do ano passado. Um dos fatores que influenciou este aumento, segundo o coordenador de assistência técnica e gerencial em piscicultura do Senar MS, André Luiz Nunes, foi a pandemia mundial.

Já no mercado interno, devido à baixa movimentação de pessoas, as vendas diminuíram nas peixarias da Capital. Mas com o feriado da Semana Santa, a comercialização deve melhorar. Para os piscicultores, segundo André Luiz Nunes, o cenário é positivo, em razão da maior oferta de animais de produção.

