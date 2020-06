SAÚDE Com suspeita de uso indevido, deputado que saber onde recursos da COVID-19 foram usados Secretaria de Saúde do Estado e do município tem 30 dias para responder requerimento

24 JUN 2020 - 14h:53 Por Marcus Moura/CBN

Reprodução Após suspeita de uso indevido dos recursos destinados pelo Ministério da Saúde para combate a COVID-19 e ao tratamento de pacientes com a doença em Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Pedro Kemp (PT) solicitou as secretárias de saúde do governo do estado e da capital um detalhamento dos gastos de recursos extraordinários. Confira: jpnews · Com suspeita de uso indevido, deputado que saber onde recursos da COVID-19 foram usados

Deixe seu Comentário