COOPERATIVISMO Com taxas mais baixas, cooperativas de crédito avançam pelo Brasil Essas entidades crescem oferecendo os mesmos produtos e serviços que os bancos, a taxas menores e com educação financeira

15 OUT 2020 - 12h:19 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Enquanto as fintechs, startups de serviços financeiros, ganham força, um modelo antigo de instituição financeira, do início do século XX, vem conquistando espaço: as cooperativas de crédito. As mais de 900 cooperativas de crédito do país somavam R$ 137 bilhões em ativos totais em 2018, 18% mais que em 2017. Para se ter uma ideia, o sistema financeiro como um todo cresceu 7% no mesmo período.

A quantidade de cooperados atingiu 9,9 milhões em 2018, alta de 9% em relação a 2017. O número de empresas associadas cresceu 18%, enquanto o de pessoas físicas, 8%. O aumento do número de cooperados pessoas físicas foi maior que o crescimento estimado para a população, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda não há um número atualizado de 2020, em que a pandemia da Covid-19 atrapalhou vários segmentos, mesmo assim o setor continua avançando na opinião do diretor superintendente da Uniprime Centro Oeste do Brasil, Gualberto Nogueira de Leles. Em entrevista à Rádio CBN nesta quinta-feira (15), Leles afirmou que dos 15 milhões de brasileiros que têm vínculo com algum tipo de cooperativa, cerca de 70% estão vinculados à cooperativas de crédito. Confira a entrevista.