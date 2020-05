ALERTA Com temperaturas mais baixas, estoques de sangue têm redução em MS Índice de O negativo estava em 25% na manhã desta quarta-feira (27)

27 MAI 2020 - 16h:42 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

As doações de sangue tiveram uma queda no Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul e nas unidades do Hemosul do interior. Na manhã desta quarta-feira, Campo Grande contava com apenas 25% dos estoques do tipo sanguíneo O negativo, e 45% de O positivo.

