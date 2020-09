SAÚDE Umidade abaixo dos 20% agrava problemas respiratórios Hidratar as vias nasais pode evitar sangramentos e outros desconfortos por conta do tempo seco

4 SET 2020 - 13h:08 Por Thais Cintra/ CBN

Nos últimos dias a umidade relativa do ar esteve abaixo de 20% em Mato Grosso do Sul. Os cuidados com a hidratação devem ser redobrados em relação às vias áreas que ficam mais ressecadas neste período do ano.

No programa CBN Campo Grande desta sexta-feira (04), convidamos o médico otorrinolaringologista, Bruno Higa Nakao para falar sobre os cuidados respiratórios no tempo seco. Segundo Nakao, o nariz é a porta de entrada para doenças respiratórias. “O sangramento nasal é mais comum durante o tempo seco. É importante prestar atenção no aumento da pressão arterial para evitar problemas mais graves, e isso acontece como alerta para a saúde”, afirmou.

Dentre as orientações informadas pelo especialista, está o consumo constante de água para se hidratar, cerca de dois a três litros por dia. Deve-se prestar atenção também no uso excessivo do ar-condicionado e evitar longos períodos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é recomendado o uso do soro fisiológico seja industrial ou caseiro para lavar o nariz com seringa, mantendo as vias áreas hidratadas. Confira: