DOURADOS Com voos diários para Guarulhos, Gol Linhas Aéreas passa a operar em dourados Agora três companhias aéreas operam no município, conectando a região sul do Estado a destinos importantes do país

3 MAR 2020 - 07h:47 Por Lílian Rech/Isabelly Melo

Agora três companhias aéreas operam no município, conectando a região sul do Estado a destinos importantes do país - Hedio Fazan No final da tarde de segunda-feira (02), decolou de dourados o primeiro voo da Gol Linhas Aéreas, com destino ao aeroporto de Guarulhos. A partir de agora, três companhias operam no município. Confira:

