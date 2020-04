NOVO CORONAVÍRUS Com transmissão comunitária, dois óbitos por Covid-19 são confirmados em Campo Grande Vítimas são mulheres, com 71 e 63 anos. Mato Grosso do Sul totaliza quatro mortes pelo novo coronavírus.

13 ABR 2020 - 10h:18 Por Loraine França

SES confirmou os óbitos na manhã desta segunda-feira (13). - Divulgação Campo Grande registrou as duas primeiras mortes por coronavírus nesta segunda-feira (13). As vítimas são duas mulheres, uma de 71 e um anos e a outra, de 63. As mortes foram confirmadas pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e pela SES (Secretaria Municipal de Saúde). Ouça as informações:

Deixe seu Comentário