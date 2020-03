VIAGEM DE SABORES Combinação de ervas pode melhorar sua noite de sono O chef Paulo Machado entrevistou uma das principais especialistas em chás do país

17 MAR 2020 - 09h:04 Por Paulo Machado/Isbaelly Melo

A gaúcha Carla Saueressig, visitou Campo Grande no último fim de semana para pesquisas e curso, e o chef Paulo Machado aproveitou o momento para entrevistar a especialistas em chás, que deu dicas muito legais. Confira todas as informações na coluna Viagem de Sabores desta terça-feira (17).

De acordo com Carla, alguns chás podem melhorar a qualidade do sono, “Hortelã, camomila, melissa ou ervas sem cafeína são ótimas para quem quer dormir melhor. Não se deve tomar café, refrigerantes, ou bebidas com chocolate depois das 17h. Não mexer no celular depois das 21h, pois a luz do telefone estimula a visão e faz as pessoas ficarem acordadas’, esclareceu a especialista.