GASOLINA Combustível aumenta em MS e chega a média de R$ 4,38 O presidente do Sipentro explicou a reportagem o motivo desses aumentos

29 JAN 2020 - 08h:55 Por Luis Vilela com assessoria

O preço médio do litro da gasolina comercializado nas bombas acumula alta de 1,29% nas últimas quatro semanas em Mato Grosso do Sul. De acordo com a pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o combustível fechou a semana custando R$ 4,387. Na comparação com a semana anterior, a alta foi de 0,29%. O presidente do Sinpetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de MS), Edson Lazarotto, falou sobre a variação no preço dos combustiveis no Estado. Ouça na reportagem: