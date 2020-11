EDUCAÇÃO Começa nesta segunda-feira o período de pré-matrícula da REE Os interessados poderão realizar o preenchimento dos dados pela internet, até o dia 06 de janeiro de 2021

30 NOV 2020 - 11h:58 Por Isabelly Melo

Está aberto o período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS). Até o próximo dia 06 de janeiro de 2021, os interessados em uma vaga poderão realizar o preenchimento dos dados pela internet, no site da Matrícula Digital.

Porém, também é possível fazer o atendimento por telefone ou de forma presencial, na Central de Matrículas da REE, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park, em Campo Grande.

O processo é simples. Os interessados devem acessar o site www.matriculadigital.ms.gov.br e seguir os passos apresentados. A atualização cadastral dos estudantes, que já fazem parte da Rede Estadual, deve ser feita no “Painel do Aluno”, disponível na página inicial.

A SED também disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. Para o atendimento por telefone ou presencial, o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira.

Na tarde desta segunda-feira, às 15h, a equipe da equipe da Secretaria de Estado de Educação (SED) estará ao vivo e mais uma transmissão, pela página do Governo do Estado no Facebook, para responder os principais questionamentos da população sobre o período de pré-matrículas da Rede.

*Informações Portal do MS