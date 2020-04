PANDEMIA Começa nesta segunda (27) saque em espécie do auxílio emergencial para beneficiários com poupança digital Saque deve ser realizado de forma escalonada, de acordo com mês de nascimento

27 ABR 2020 - 18h:41 Por Beatriz Magalhães/CBN

Saque deve ser realizado de forma escalonada, de acordo com mês de nascimento Os beneficiários que receberam o crédito do auxílio emergencial na poupança social digiral já têm a possibilidade de saque do benefício em espécie. O saque deve ser realizado de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento. Confira o calendário: 27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro 28 de abril – nascidos em março e abril 29 de abril – nascidos em maio e junho 30 de abril – nascidos julho e agosto 04 de maio – nascidos em setembro e outubro 05 de maio – nascidos em novembro e dezembro jpnews · Começa nesta segunda saque em espécie do auxílio emergencial para beneficiários com poupança digital

