CBN CULTURAL Começam hoje as ativações culturais no corredor gastronômico da José Antônio A partir das 19 horas será realizado um “Pedal gastronômico e turístico” com visitação às intervenções de urbanismo tático

15 DEZ 2020 - 13h:50 Por Marcus Moura/CBN/Assessoria

Com atividades pensadas especialmente para não promover aglomerações em tempos de pandemia, os frequentadores da Rua José Antônio podem conferir a partir desta terça-feira (15) as ativações culturais do projeto de Urbanismo Tático, que está sendo desenvolvido pela equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com o apoio da Prefeitura Municipal.

As ações preveem execuções ao ar livre, obrigatoriedade de máscaras e limite de pessoas. Hoje, a partir das 19 horas, será realizado um “Pedal gastronômico e turístico” com visitação às intervenções de urbanismo tático. O grupo, formado por 20 pessoas, sairá da Morada dos Baís e seguirá até a Praça do Rádio, parando no relógio da 14 de Julho, monumento Manoel de Barros, Praça do Rádio até a José Antônio.

Na quarta-feira, está prevista apresentação de dança do ventre, das 17 às 18 horas; na quinta, a partir das 18 horas, com saída da Morada dos Baís, a ação será um “Walking Tour”, com limite de dez pessoas, passando por prédios históricos e finalizando na rua José Antônio. Na sexta, a música do “Folk na rua” promete alegrar o dia, das 11:30 às 12:30 horas.

No sábado, mais música com Zé Geral, às 20 horas; e no domingo, exposição de carros antigos, das 16 às 19 horas. Além disso, tem o ônibus do City Tour, que segue em programação gratuita até dia 30 de dezembro, das 19 às 21 horas, saindo da Cidade do Natal e passando pela rua José Antônio.