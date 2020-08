AO VIVO Começou a Live com o ex-ministro Maílson da Nóbrega A segunda palestra do RCN e CBN em Ação é transmitida na 93,7 FM e nas redes sociais da CBN Campo Grande

25 AGO 2020 - 18h:03 Por Isabelly Melo

A live com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, é mediada pelo jornalista Ginez Cesar, e transmitida ao vivo em 14 canais do Grupo RCN de Comunicação, incluindo a frequência 93,7 FM e nas redes sociais da CBN Campo Grande.

Entre os temas que serão abordados durante a live está o papel de Mato Grosso do Sul na economia brasileira, os potenciais do Estado diante do novo cenário brasileiro, e ainda uma análise feita por Maílson sobre o que esperar da macroeconomia no Brasil durante e após a pandemia da Covid-19.

Além do ex-ministro, convidados e parceiros do Grupo RCN e Rádio CBN participam da Live e fazem perguntas diretamente ao palestrante. Nesta edição, participarão o presidente do Sistema Famasul, Maurício Saito; o diretor regional do Senac, Vítor Mello; o diretor do Grupo Master, Luiz Antônio de Souza Campos; o presidente da OCB, Celso Régis; o diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro; e o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruck.