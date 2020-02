FUTEBOL MS Comerário marca a 6ª rodada do Campeonato Estadual O clássico ocorre ás 15h30 deste sábado, no Estádio Morenão

22 FEV 2020 - 08h:32 Por Isabelly Melo

Quatro jogos movimentam na tarde deste sábado de carnaval(22), a sexta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. São três clássicos e um reencontro que valeu acesso em 2019. O maior clássico do estado entre Comercial x Operário acontece no Morenão às 15h30 com transmissão da TV Morena. Em 190 encontros, 71 vitórias do galo, 50 do colorado e 69 empates.

Em dez finais de Estadual, também vantagem do Operário. São sete títulos do galo contra três do colorado. Ano passado, vitória do Operário por 3 a 1. Há um pequeno tabu no confronto e já dura 18 anos. Desde 2001, um rival não vence dois jogos seguidos do outro. Naquela oportunidade, o Comercial venceu os dois jogos do Operário na semifinal quando fez 1 a 0 e 3 a 1.

O Operário não vence duas seguidas do Comercial desde 1999 quando venceu nos dois turnos por 1 a 0. No último encontro no sábado de carnaval em 2018, goleada do Operário por 4 a 1, maior placar da história do clássico. Vitória do galo associada a tropeço do Costa Rica, o deixará na vice-liderança. Já se o Comercial vencer, poderá terminar a rodada na 3ª colocação. Apita jogo Paulo Volkkopf que será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Cícero Alessandro de Souza. Daiane Caroline Muniz será a 4º árbitra e Carlos Henrique Linhares o quinto.

Em Chapadão do Sul às 15h, Serc x Costa Rica farão o clássico quatorze na história. São cinco vitórias da Serc, quatro do Costa Rica e quatro empates. A Serc não vence o rival desde 2016. Vitória do Costa Rica garante a manutenção da vice-liderança enquanto a Serc poderá chegar a quarta colocação. Apita o jogo Marcos Mateus Pereira que será auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Edson Campos de Mendonça. Everton Moreira Prates será o quarto árbitro.

Em Maracaju com liberação para o torcedor, o Maracaju recebe o Cena no Loucão às 17h após disputa pelo acesso na temporada passada. Em dois jogos, uma vitória do MAC e um empate. Vitória do Cena o tira da zona do rebaixamento. Já o Maracaju se vencer pode chegar a terceira colocação com combinação de resultados. Apita o jogo, João Gilberto Fidías que será auxiliado por Claysson Vieira de Morais e Ygor Soares de Arruda. Willian Arakaki será o 4º árbitro.

No jogo que fecha a rodada às 18h no Noroeste, o clássico pantaneiro número 26 entre Aquidauanense x Corumbaense. A vantagem do carijó é massacrante. São 17 vitórias do Corumbaense, quatro do Aquidauanense e quatro empates. O azulão não vence o carijó desde 2009 e em 2016 o Corumbaense rebaixou o Aquidauanense após goleada por 5 a 1. Se o azulão vencer e Costa Rica e Operário não vencerem, terminará a rodada na vice-liderança. Porém, uma derrota poderá deixar o time na oitava colocação associada a vitórias de Maracaju, Serc e Comercial. Apita o jogo Paulo Henrique Salmázio que será auxiliado por Sérgio Alexandre da Silva e Adanclei Neves Barros. Edson Ribeiro será o 4º árbitro.

*Informações assecom FFMS