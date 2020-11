FUTEBOL MS Comerário marca retorno do Estadual neste sábado No último confronto, o Comercial venceu o Galo por 2x0, com direito a gol contra

28 NOV 2020 - 10h:01 Por Isabelly Melo

Neste sábado (28), a bola volta a rolar pelo Campeonato Estadual de Futebol Série A 2020 com direito a comerário no Estádio Morenão. A tradicional disputa das equipes da capital começa às 16h, sem a presença de torcida, seguindo restrições estipuladas no protocolo de biossegurança para o retorno das partidas.

No último confronto direto entre as duas equipes, ainda na primeira rodada do Estadual, o Comercial levou a melhor, 2 a 0 no Estádio Morenão, casa do Galo, com direito a gol contra e uma atuação do Operário que não agradou os torcedores.

As quartas de final contam com apenas mais uma disputa, entre Costa Rica e Chapadão, no domingo (29), também às 16h, no Morenão. Águia Negra e Aquidauanense já estão classificados para as semifinais após desistência do Maracaju e do Corumbaense, que seriam adversários do atual campeão e vice-campeão estadual, respectivamente.

Com a paralisação do Estadual, diversas equipes de Mato Grosso do Sul sofreram administrativamente, principalmente no setor financeiro, para manter os Clubes na ativa. Com o Operário, um dos mais tradicionais e de maior torcida no Estado, não foi diferente.

Treinamento do Galo durante a semana do jogo Foto: Arquivo Operário

O técnico da equipe, Glauber Caldas, disse que o período sem jogos foi “muito danoso”, interrompendo o momento de reestruturação do futebol regional “Falo pelo Operário, agente montou um planejamento e médio prazo, e em relação a custo estávamos preparados para fazer um mês de preparação e três de competição, e aí a gente teve que fazer uma mês a mais de preparação, o que quer dizer uma mês a mais de custos”, revelou Caldas.

Para dar continuidade ao elenco, o Galo está com plantio mesclado entre jogadores que já estavam na equipe antes da pandemia e novas contratações, “A gente conseguiu manter em torno de 70% dos atletas que estavam aqui, e reforçamos com atletas que eu gostaria inclusive de ter trazido no começo do ano, mas não pude”, revelou o treinador. Glauber acredita no bom desempenho do elenco, que segundo ele está motivado e 100% focado no objetivo final, o título de campeões estaduais 2020.

“A torcida pode cobrar que vai ter um time totalmente comprometido, um time que vai se entregar, porque todos esses atletas sofreram de maior ou menor número durante a pandemia, e não vieram para cá a passeio.” afirmou Glauber.