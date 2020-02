COMERÁRIO Comercial vence clássico comerário por 2 a 0 Após com contra no fim da partida colorado emplaca 2 a 0 diante do Galo

22 FEV 2020 - 17h:46 Por Isabelly Melo

Após com contra no fim da partida colorado emplaca 2 a 0 diante do Galo - Isabelly Melo Jogando no Estádio Morenão na tarde deste sábado (22) o Comercial venceu o Operário por 2 a 0 com gol de Matheus Noturno, e gol contra de Rhuan no fim do segundo período. Com o resultado, o Comercial chega aos sete pontos, enquanto o Operário não pontua, e permanece também com sete. No outro jogo da rodada a Serc venceu a Costa Rica por 2 a 0, chegando aos sete pontos. Costa Rica permanece com oito, na segunda colocação.

