AGRONEGÓCIO Comercialização do estado com Irã não foi afetada, afirma diretor-tesoureiro da Famasul Segundo Marcelo Bertoni, país foi o maior comprador de milho do Estado

15 JAN 2020 - 13h:26 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Foto: Ilustração/Freepik De acordo com o diretor-tesoureiro do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, a comercialização do Mato Grosso do Sul com o Irã não foi afetada com a tensão entre o país e os Estados Unidos. O Irã é um dos principais compradores de grãos e carnes do Estado. Saiba mais:

