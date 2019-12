CAMPO GRANDE Comerciantes são favoráreis a fechamento da 14 de julho É o que aponta uma sondagem promovida pela Fecomercio-MS

18 DEZ 2019 - 11h:53 Por Israel Espindola/CBN

Entre os dias 16a 17 de dezembro a Fecomercio-MS realizou uma pequisa com 30 comerciantes da Rua 14 de julho para saber o grau de satisfação da obra Reviva Centro. Os lojistas apresentaram suas queixas e apontaram que são favoraveis para que em dias específicos haja a interdição do fluxo de veículos para que a via se transforme num calçadão cultural. Confira: