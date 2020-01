NOTA MS PREMIADA Comerciantes têm até dia 31 para adequar impressão de cupons Mudança não deve gerar custo a empresas, segundo Governo do Estado

3 JAN 2020 - 13h:09 Por Ingrid Rocha/CBN

Os comerciantes têm até o dia 31 de janeiro para adequarem as máquinas de emissão de nota fiscal. Segundo o Governo do Estado, está sendo encaminhado um comunicado aos comerciantes sobre a necessidade da atualização do software que emite os documentos fiscais. Ouça os detalhes: