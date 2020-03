EFEITO CORONA Comércio busca apoio para passar turbulência econômica Presidente da CDL, Adelaido Vila, diz que entidade está articulando várias ações para minimizar os impactos

20 MAR 2020 - 13h:06 Por Ginez Cesar/CBN

O presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Campo Grande, Adelaido Vila, diz que os efeitos do novo Coronavírus está atingindo fortemente as atividades do comércio varejista da capital. Segundo ele, os empresários estão preocupados com a saúde dos funcionários e também com a dificuldade de honrar os compromissos, como o pagamentos de impostos e a folha de pagamento. Pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS) em parceria com o Sindivarejo de Campo Grande e a CDL, aponta que entre 02 e 19 de março, o Coronavírus, causou uma perda de R$ 90 milhões na economia da Capital e impactou a rotina das pessoas. Veja os detalhes na entrevista: