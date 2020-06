EFEITO CORONA Comércio da Capital apresentou uma retração de 54% Dados da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande apontam queda significativa em abril

18 JUN 2020 - 17h:22 Por Beatriz Magalhães/CBN

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Mato Grosso do Sul, houve uma retração de 12,4% no comércio, que foi comparada ao mesmo período do ano passado. A média é menor que no nacional, que apresenta uma queda superior a 16%.