FIM DE ANO Comércio da Capital deve estender horário de atendimento em dezembro Estabelecimentos abrem até 22h entre 7 e 23 de dezembro

24 NOV 2020 - 18h:34 Por Giovanna Dauzacker/CBN

As lojas de Campo Grande terão horário diferenciado durante o período do natal. Segundo informações do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo), entre os dias 7 e 23 de dezembro, os estabelecimentos poderão funcionar até 22h.

Logo no início do mês, no dia 5 de dezembro, as lojas vão abrir das 8h até 20h. No dia seguinte, domingo, dia 6, e nos dois próximos, 13 e 20 de dezembro, o horário do comércio da Capital será das 9h às 18h.

Na véspera do natal, dia 24, os shoppings e centros comerciais abrem das 9h até 19h. No último dia do ano, dia 30 de dezembro, as lojas de rua estarão abertas entre 8h e 16h e os shoppings e centros comerciais abrem das 8h até 18h.