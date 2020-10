ECONOMIA Comércio da Capital está autorizado a funcionar no feriadão Para abrir portas comerciantes devem seguir algumas regras, segundo acordado com sindicato e entidades

7 OUT 2020 - 15h:33 Por Marcus Moura/CBN

As empresas do comércio varejista e atacadista estão autorizadas a abrir nos dias 11 e 12 de outubro, feriados estadual e nacional, segundo acordado da Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindivarejo CG (Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande), Fecomércio MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande. Confira: