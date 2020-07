FLEXIBILIZAÇÃO Comércio de Dourados continua abrindo após o meio dia Decisão publicada em decreto é válida até dia 17 de julho

13 JUL 2020 - 09h:01 Por Lílian Rech/Isabelly Melo

Decreto publicado no domingo (12), no Diário Oficial de Dourados mantém reduzido horário de funcionamento do comércio. Confira: