VIVA CASA CBN Comércio registra crescimento nas vendas pelo quarto mês consecutivo O segmento da construção e da arquitetura é dos que tiveram melhor performance no período

10 OUT 2020 - 09h:22 Por Luciane Mamoré/Isabelly Melo

Pesquisa realizada pelo IBGE mostra que o comércio no Brasil está reagindo aos impactos da pandemia, pelo quarto mês sucessivo registrou aumento nas vendas em agosto, 3,4% maior do que em julho. A pesquisa foi comentada pela jornalista Luciane Mamoré que recebeu no estúdio do Viva Casa CBN, o diretor da Leroy Merlin em Campo Grande, Luciano Lopes.

Na entrevista o executivo comentou que nem mesmo ele esperava uma retomada tão acentuada e que alguns setores tiveram um crescimento exponencial, o de decorações por exemplo, está com vendas 50% superior. Os impactos dos meses de medo da pandemia, as dificuldades da indústria em retomar o fluxo normal para atender a demanda e a mudanças do consumidor também foram temas do programa.

Luciane Mamoré lembrou também no programa que o projeto Janelas CASACOR que nasceu durante a pandemia, já está com a primeira exposição digital aberta pelo site www.casacor.com.br