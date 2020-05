MERCADO Comércio tem flexibilidade de horário para Dia das Mães Medida tem como objetivo garantir fluxo seguro de pessoas nas lojas

8 MAI 2020 - 15h:16 Por Beatriz Magalhães/CBN

Há um mês da reabertura do comércio, Campo grande busca estratégias para aquecer o mercado no Dia das Mães. Em meio a crise do coronavírus, lojistas se organizam para atender a população com todas as medidas de segurança, como por exemplo o distanciamento dos clientes. Confira as informações: