EFEITO CORONA Comércio tenta se ajustar na retomada das atividades Presidente de CDL Campo Grande, Adelaido Vila, afirma que entidade está levando informação aos lojistas

6 ABR 2020 - 13h:00 Por Ginez César/CBN

Depois de duas semanas parado o comércio varejista de Campo Grande começou, aos poucos, a retomada das atividades econômicas. Assim como o comércio varejista, decreto da prefeitura de Campo Grande autoriza, a partir desta segunda-feira (6), o retorno ao atendimento presencial de oficinas mecânicas, elétricas, concessionárias de veículos, floriculturas, livrarias, além de toda área de serviços, como escritórios de contabilidade, imobiliárias e clínicas. O presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Campo Grande, Adelaido Vila, afirma que a retomada é importante, assim como os cuidados preventivos com a saúde. "Agora vamos levar ao máximo de lojistas as informações necessárias para que as normas sejam respeitadas para proteger clientes e funcionários", disse. Confira a entrevista: