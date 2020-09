CENÁRIO ECONÔMICO Comércio varejista registra queda nas vendas em julho, diz IBGE Na modalidade ampliada, a retração foi de 0,7% em relação a junho deste ano

10 SET 2020 - 17h:02 Por Marcus Moura/CBN

Após dois meses de alta, as vendas do comércio varejista de Mato Grosso do Sul caíram 1,3% em julho, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio, elaborada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). Já o comércio varejista ampliado, que leva em conta a venda de veículos, motos, partes e peças e material de construção, registrou em julho uma retração de 0,7% em relação a junho. Confira: