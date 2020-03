BRASÍLIA Comissão aprova 13º salário para Bolsa Família Com medida impacto nas contas públicas deve ultrapassar R$ 7 bilhões

6 MAR 2020 - 07h:14 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

A Comissão Mista do 13º Salário do Bolsa Família no Congresso aprovou o relatório que cria o benefício e o estende a quem recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada). O texto define que o pagamento será anual, em dezembro, no mesmo valor do benefício pago no mês. Ouça os detalhes: