BRASÍLIA Comissão da Covid-19 vai ouvir ministro da Educação Os parlamentares vão debater os planos do ministério para o retorno presencial das aulas

16 SET 2020 - 06h:11 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

A comissão mista que fiscaliza as ações do governo federal no combate à pandemia de Covid-19 vai se reunir com ministro da Educação para discutir as estratégias do ministério para o retorno presencial das aulas e a implementação do Fundeb. Ouça os detalhes: