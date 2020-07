AGRONEGÓCIO Comissão Eleitoral suspende eleições do Crea Votação para presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia estava prevista para esta quarta-feira (15)

15 JUL 2020 - 13h:42 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

A Comissão Eleitoral Federal (CEF) do Confea divulgou, por meio de nota oficial, a suspensão das eleições para presidente do Confea e do Crea e diretores geral e administrativo da Mútua, que seriam realizadas no dia 15 de julho.

De acordo com a Comissão, o processo permanecerá em curso e a nova data do pleito deverá ser divulgada em breve.

