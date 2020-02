BRASÍLIA Comissão vota a MP do 13º salário do Bolsa Família Senadores querem estender benefício para aqueles que recebem o BPC

3 FEV 2020 - 07h:23 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

A Comissão mista que analisa a medida provisória, que torna permanente a 13ª parcela para os beneficiários do Bolsa Família se reúne nesta terça-feira (4), para votar o relatório do senador Raldolfe Rodrigues (Rede/AP). O senador propõe, além do abono natalino em beneficio anual, a extensão do 13º para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC).