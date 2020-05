CBN MOTORS Como anda o mercado de carros importados? No programa deste sábado (16) conversamos com executivos da BMW que mostram animo no negócio

16 MAI 2020 - 12h:47 Por Redação

Lenadro Gameiro, Smith e Ricardo Cardenuto do Grupo Raviera CG e Paulo Cruz no CBN Motors - Foto: Thais Cintra Mesmo com mercado de veículos em queda, o segmento dos importados em Mato Grosso do Sul está aquecido. Vendas personalizadas e novas formas de mostrar os veículos ajudam no processo de conquista do cliente. Saiba também quais modelos deixam o mercado nacional e como andam os planos para o lançamento da picape Renault Alaskan. Assista:

