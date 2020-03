VIVA CASA CBN Como criar uma rotina saudável com o isolamento social A pandemia provocada pelo novo coronavírus exige criatividade em uma nova rotina

21 MAR 2020 - 11h:00 Por Luciane Mamoré/Isabelly Melo

As autoridades de saúde orientam que para conter o surto de Covid-19 é preciso restringir ao máximo a circulação de pessoas. Ficar em casa agora se tornou obrigação. No Viva Casa CBN deste sábado, 21 de março, a jornalista Luciane Mamoré entrevistou a colega Eliane Oliveira, jornalista brasileira que mora em Milão há quase 20 anos que contou um pouco como está a rotina das famílias italianas, situação que agora está sendo vivida também no Brasil.

O programa ainda mostrou como fica a nova programação da CASACOR pelo Brasil e deu ainda dicas para manter crianças e adolescentes ocupados em rotina saudável, orientação dada pela doutora em educação, Inesila Montenegro.