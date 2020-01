VIVA CASA CBN Como gerir uma obra evitando sustos Adminstrar uma obra exige qualificação e equipe bem treinada

25 JAN 2020 - 10h:51 Por Gabi Couto / CBN

Muitas famílias chegam a desistir de uma reforma ou do sonho de construir a casa.própria por medo de enfrentar a obra. Os arquitetos e especialistas em gestão de obra Rodrigo Mecca e Paulo Henrique Ribeiro estiveram hoje no Viva Casa, com a jornalista Luciane Mamoré e garantiram que com planejamneto e uma equipe bem treinada é possível viver a experiência sem maiores dificuldades.