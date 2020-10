CORONAVÍRUS Compra da vacina Coronavac é liberada pela Anvisa Seis milhões de doses do medicamento devem ser importadas pelo Instituto Butantã/SP

24 OUT 2020 - 11h:40 Por Thais Cintra/ CBN

A Angência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), autorizou a compra de seis milhões de doses da vacina coronavc, para auxiliar no combate à covid-19. O Laborátorio responsável pelo medicamento chinês é o Sinovac, principal fabricante da vacina contra a doença. De acordo com a agência, a expectativa é produzir mais 40 milhões de doses do medicamento até o fim de 2020.