Compra de gás natural da Bolívia aumentou em janeiro

As exportações de Mato Grosso do Sul somaram, em janeiro de 2020, R$ 147 milhões. O resultado da Balança Comercial, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é 19,10% menor que o registrado no mesmo mês de 2019. Mas, de acordo com o secretário da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, a queda não indica um ano ruim para a pauta.

Entre os produtos exportados, houve um aumento da venda da carne bovina e do minério de ferro. Já a celulose se manteve como o produto mais vendido pelo estado.

Na pauta das importações, a compra de gás natural da Bolívia aumentou 23% em MS, o que, segundo o secretário da Semagro, Jaime Verruck, é bom para a economia, mas o crescimento não deve se estender aos próximos meses.

