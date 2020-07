RESULTADO DAS ELEIÇÕES UFMS Comunidade universitária aprova Chapa 2 em primeiro lugar Mais de sete mil pessoas votaram através de plataforma online oferecida pela UFMS

18 JUL 2020 - 10h:24 Por Redação/CBN

Com o tema “Ciência, Tecnologia e Inovação”, a Chapa 2, composta por Marcelo Turine (reitor) e Camila Ítavo (vice), ficou em primeiro lugar na consulta à comunidade universitária para a elaboração das listas tríplices para gestão da UFMS, no período 2020-2024. Nesta sexta-feira (17), cerca de 7.903 pessoas votaram pelo sistema e-votação, uma participação 9,7% maior da comunidade em relação à última consulta, realizada em 2016.

De acordo com a apuração, somaram-se 1.344 votos válidos de docentes, 1.220 de técnicos-administrativos e 5.339 de estudantes. Foram computados 149 votos em branco e 177 nulos. Vencedora, a chapa 2 obteve votos de 2.068 estudantes, 687 técnicos e 754 docentes, somando 42,44% dos votos válidos.

A chapa 3 recebeu votos de 1.555 estudantes, 394 técnicos e 430 docentes, totalizando 24,45% dos votos válidos. A chapa 5 teve 460 votos de estudantes, 80 de técnicos e 85 de docentes, somando 4,94% dos votos válidos. E a chapa 1 foi escolhida por 1.256 estudantes, 59 técnicos e 75 docentes, somando 4,78% dos votos válidos.

Segundo o presidente da Comissão Executiva Central, Henrique Mongelli, a abertura das urnas foi feita com as chaves de criptografia e o mesmo computador usado para inserção dos votantes aptos com a configuração das urnas que ficaram lacradas sob a guarda da Polícia Federal. “Estiveram presentes no local da apuração um perito e um agente da Polícia Federal. O observador do Tribunal Regional Eleitoral-MS participou remotamente.

Os servidores e estudantes da Universidade tiveram das 8h às 21h (horário de Mato Grosso do Sul) para participar da consulta pública, com voto direto e secreto, não obrigatório e em apenas uma chapa. Por conta da pandemia da Covid-19, o processo foi inteiramente on-line pelo Sistema de Votação Eletrônica intitulado e-Votação UFMS, para respeitar as normas de distanciamento social.

A apuração dos votos foi realizada no auditório da Faculdade de Computação, na Cidade Universitária, com transmissão ao vivo pelo canal da TV UFMS no Youtube. O resultado da consulta será homologado pelo Colégio Eleitoral. A composição da lista tríplice, que será enviada ao Ministério da Educação, também será votada pelo Colégio Eleitoral.