EFEITO CORONA Comunidades indígenas serão acompanhadas por unidade sentinela Secretário de Saúde explicou que Mato Grosso do Sul será o primeiro no país a desenvolver ação

30 ABR 2020 - 11h:57 Por Ingrid Rocha/CBN

O secretário de Saúde, Geraldo Resende, anunciou que será instalada uma unidade sentinela para acompanhar indígenas neste momento de pandemia. Ainda de acordo com o secretário, no estado ainda não há registros de casos do novo coronavírus nesta população. A unidade pioneira será instalada em Dourados e profissionais começam a ser treinados a partir desta sexta-feira (01). Mato Grosso do Sul tem mais de 70 mil indígenas, ainda segundo Geraldo Resende. Ouça os detalhes: