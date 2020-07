EFEITO CORONA Concessionária adota novas condições para parcelamento de contas Com iniciativa, consumidores poderão dividir novamente débitos já negociados

1 JUL 2020 - 14h:41 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

O Grupo Energisa está com condições especiais de parcelamento para os clientes com contas atrasadas das suas 11 distribuidoras. Consumidores atendidos em baixa tensão, como as residências e pequenos comércios, poderão dividir novamente seus débitos já negociados com entradas facilitadas e mais opções de parcelamento.

