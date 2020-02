TRÂNSITO Concessionária faz ajustes nas linhas de ônibus da Capital "As mudanças são feitas de acordo com a necessidade do usuário", diz pres. do Consórcio Guaicurus

12 FEV 2020 - 11h:32 Por Thais Cintra

Foto: Prefeitura de Campo Grande A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Consórcio Guaicurus, está promovendo mudanças nas linhas, com o objetivo de reduzir a espera dos usuários e aumentar a frequência dos ônibus. As alterações estão ocorrendo desde a semana passada, embasadas em uma pesquisa de Origem e Destino realizada entre os meses de novembro e dezembro com mais de 62 mil pessoas. Mais uma linha do itinerante foi alterada nesta quarta-feira (12). Confira na matéria abaixo:

