SISTEMA PENITENCIÁRIO Concurso da Agepen deve nomear candidatos aprovados em breve Segundo deputado estadual, coronel Davi, 256 profissionais formados aguardam nomeação

22 JUL 2020 - 13h:00 Por Redação CBN

O resultado da Avaliação de Desempenho Individual (ADI) do ano de 2019 dos servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) foi divulgado na semana passada pelo Governo do Estado. Os agentes poderão interpor recurso, no prazo de cinco dias úteis, à Comissão de Recursos da Avaliação de Desempenho (CRADI).

Nesta terça-feira (21), o deputado estadual Coronel Davi (sem partido), participou de uma reunião com o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, para definir quando os candidatos aprovados no concurso da Agepen assumirão o cargo. Ainda segundo Davi, não há uma data exata para a contratação destes profissionais, mas a nomeação dos mesmos já foi patenteada.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quarta-feira (22), o deputado falou que alguns profissionais chegaram a ‘abandonar’ o emprego por conta da aprovação no concurso.

“Hoje temos cerca de 256 alunos já capacitados pelo curso de formação para policial penal, e nos preocupamos com a inserção dessas pessoas na segurança pública do Estado. O ministro da Justiça André Mendonça, deve vir à Mato Grosso do Sul em breve para a inauguração do novo presídio federal da Gameleira, onde possivelmente os novos agentes assumirão o cargo”, afirmou. Confira: