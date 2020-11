SEMANA DA MÚSICA "Condição dos músicos de MS é muito ruim", diz assessor de Cultura Zito Ferrari explicou que mesmo com ações de incentivo, fomento ainda é pouco para as necessidades do setor

19 NOV 2020 - 13h:05 Por Ingrid Rocha/ Thais Cintra CBN

Zito Ferrari, assessor de Projetos da Fundação de Cultura de MS - Foto: Thais Cintra A pandemia do novo coronavírus tem afetado diretamente o setor musical e segundo o assessor de projetos da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Zito Ferrari, a situação atual está muito complicada para os profissionais que vivem do setor. “A condição que eles estão hoje é muito ruim”, lamentou o Zito. O assessor ainda explicou que a FCMS tem realizado muitas ações para ajudar o setor, como um auxílio emergencial no início da pandemia e agora ações com os recursos da lei Aldir Blanc, mas que ainda é necessário fazer muito mais para conseguir ajudar os músicos. Para o futuro, Zito Ferrari disse que a fundação vai esperar o cenário para tomar uma decisão. Confira a entrevista:

