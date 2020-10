EXPECTATIVA Confiança do empresário volta a patamar anterior a pandemia, revela CNC Expectativa é que sejam criadas até 7 mil vagas temporárias até o mês de dezembro

27 OUT 2020 - 15h:02 Por Marcus Moura/CBN

A Confiança do Empresário do Comércio da Capital voltou a patamares anteriores a pandemia. O resultado, segundo a economista da Fecomercio, Daniela Dias, é excelente para esta época porque impacta positivamente a criação de novas vagas de trabalho no mercado. A expectativa é que até dezembro sejam criadas até 7 mil vagas no Estado. Confira: