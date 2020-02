CULTURA Confira a programação do carnaval de Campo Grande Expectativa do comércio é que sejam injetados R$ 50 milhões na Capital

21 FEV 2020 - 15h:51 Por Ingrid Rocha/CBN

A programação do carnaval de Campo Grande este ano vai de blocos de rua a retorno do Morena Folia (Evento tradicional na avenida Fernando Corrêa da Costa, no centro). Segundo a prefeitura, até o último levantamento estavam previstos 40 eventos para este período. A expectativa do comércio é que sejam injetados R$ 50 milhões neste período de festas. Ouça os detalhes:

SESC Folia

19 a 22 /fev - 14h (matinê) e 19h

Av. Noroeste, 5140 - Centro - Organização: SESC - Gratuito

Zé da Vila

19 /fev - 19h30

Sesc Morada dos Baís Av. Noroeste, 5.140 - Gratuito - Organizador: Ses Morada dos Baís

Quarta Astral já é Carnaval!

19 /fev - 19h30

Rua Antônio Maria Coelho, 1663, Centro - Gratuito - Organizador: Larica's Cultural

Esquenta Carnaval na Brava La Música Latina

20 /fev - 19h

Av Calógeras, 3100 - Organizador: Brava*

Grupo Bom de Fato

20 /fev - 19h30

Sesc Morada dos Baís Av. Noroeste, 5.140 - Gratuito - Organizador: Sesc Morada dos Baís

Forró do Jack de Carnaval

20/fev - 21h

R. 15 de Novembro, 2090 - Jardim dos Estados - Organização: Jack Music Hall*

Evoé Baco

20/fev - 17h

Av. Dr. João Rosa Píres, 761 - Gratuito - Organização: Teatro Imaginário Maracangalha

Carnaval da Educação

21 /fev - 13h

Praca Do Radio Av. Afonso Pena esquina com Rua Padre João Crippa - Gratuito - Organizador: FETEMS

Bloco do Reggae 2020

21/fev - 14h

Praça Cuiabá - Rua Dom Aquino com Avenida Duque de Caxias - Gratuito - Organização: Associação Reggae MS e Rockers Sound System

Carnabrava 2020

21/fev a 25/fev - 17h

BRAVA Av Calógeras, 3100 - Organizador: Brava*

CarnaClan

21/fev a 25/fev - 18h

Rua Dr. Zerbini, 464 - Chácara Cachoeira - Gratuito - Organizador: Clan Bier

Desfile das escolas de samba ABLANC

21/ fev - 18h30

Av. Calógeras, entre Dom Aquino e Afonso Pena - Organização: ABLANC - Gratuito

Bloco Sukuri Histérika

21/ fev - 18h30

Praça São Chico - Rua 14 de Julho, 3916-4000 - Centro - Gratuito - Organizador: Sucuri Elétrika

Sampri

21/ fev - 18h30

Sesc Morada dos Baís Av. Noroeste, 5.140 - Gratuito - Organizador: Sesc Morada dos Baís

A Culpa é do Grave

21/fev - 20h

Estância Sol Ipê Av. Marques de Pombal, 2345 - R$ 10 - Organização: Mxur4Brasil*

Erika Espíndola

21/fev - 20h

Sesc Cultura MS, Avenida Afonso Pena, 2270 - gratuito - Organizador: Sesc Cultura

Carnaval Gastrota 2020

21/fev a 24/fev - 20h

R. Marquês de Pombal, 1711 - Tiradentes - Gratuito - Organizador: Gastrota

Carnaval Jurema Bar

21/fev a 24/fev - 20h

Joaquim Murtinho, N° 37 – Centro - Gratuito - Organizador: Jurema Bar

Sexta Super Especial Marchinhas de Carnaval

21/fev - 20:30h

Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 - Jardim Autonomista - Organização: Clube Estoril*

Carna 2020 Valley

21 a 25 /fev - 22h

Valley - Av. Afonso Pena, 4150 - Centro - Organização: Valley*

Carnaval Pink Lemonade Bar

21 a 25 /fev - 22h

Dr. Zerbini, 53 - Chácara Cachoeira - Organização: Pink Lemonade Bar*

Baile de Máscaras Unidos da Cabeça Feita

21/fev - 22h20

Rotunda Bar Rua 14 de Julho, 3731 - Organizador: Unidos da Cabeça Feita*

CarnaDaza

21 a 25 /fev - 23h30

Daza Rua Marechal Rondon, 2181 - CENTRO - Organizador: Daza Club*

Bailinho Bloquinho do Pátio (Matinê)

22 /fev - 11h

R. Mal. Rondon, 1380 - Centro - Gratuito - Organização: Pátio Central

Bloco Eu Meto o Bico

22/fev - 11h

Rua Barão do Rio Branco, 1465 - Gratuito

Matinê de Carnaval Sesc Morada dos Baís

22/fev - 19h30

Sesc Morada dos Baís Av. Noroeste, 5.140 - Gratuito - Organizador: Sesc Morada dos Baís

CarnaVrau 2020 - Carnaval de Rua LGBTQ+

22/fev - 14h

Rua Doutor Zerbini, 53 - Chácara Cachoeira - Gratuito - Organizador: Casa Satine, Pink Limonade Music Bar

Blocos Independentes: Cordão Valu e Capivara Blasé

22 a 25 / fev - 14h

Esplanada Ferroviária - Av. Calógeras 3143 - Centro - Organização: Cordão Valu e Capivara Blasé - Gratuito

Oficinas de colar havaiano, máscaras, barangandã, instrumentos musicais e pintura facial

22 / fev - 15h

Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Organização: Shopping Bosque dos Ipês - Gratuito

Oficina de Máscaras segundo o carnaval dos modernistas

22 / fev - 15h

Avenida Afonso Pena, 2270 - Gratuito (Necessário levar material) - Organização: Sesc Cultura

CarnaRock

22 / fev - 15h

Praça do Rádio - Av. Afonso Pena - Centro - Organização: CarnaRock - Gratuito

Carnaval Holístico MeditaSom

22 e 23 / fev - 15h

Bosque da Paz - R. Kame Takaiassu, 500 - Carandá Bosque - Organização: MeditaSom e parceiros - Gratuito

Carnaval Jeri Beach Bar

22 e 23 / fev - 15h

Cel. Cacildo Arantes, 562 - Chácara Cachoeira - Organização: Jeri Beach Bar*

Carnaval CG no Estoril

22 a 25 / fev - 15h

Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 - Jardim Autonomista - Organização: Clube Estoril*

Bloquinho Shopping Campo Grande

22 /fev - 16h

Shopping Campo Grande - Av. Afonso Pena, 4909 - Santa Fé - Organização: Shopping Campo Grande - Gratuito

Desfile de fantasias - Recreando

22 / fev - 17h

Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados - Organização: Shopping Bosque dos Ipês - Gratuito

Bloco Kids Folia do Bosque

22 / fev - 18h

Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados - Organização: Shopping Bosque dos Ipês - Gratuito

Carnavrau Mesa de Bar Orla

22 a 25 / fev - 18h

Avenida Noroeste, 1650 - Vila Planalto. - Organização: Mesa de Bar Orla*

Daran Jr

22/fev - 19h30

Sesc Morada dos Baís Av. Noroeste, 5.140 - Gratuito - Organizador: Sesc Morada dos Baís

Morena Folia - Art Popular

22 / fev - 20h

Av. Fernando Correa da Costa - Entre 14 de Julho e Calógeras - Organização: SECTUR - Gratuito

Carnaval Blues Bar - Cover Mamonas Assassinas

22 / fev - 21h

Rua 15 DE NOVEMBRO 1186 - Oganização: Blues Bar*

CarnaRock Território LAB

22/fev - 22h

R. Euclídes da Cunha, 468 - Organização: Território LAB*

Bloco Psicodélico

22 / fev - 23h

Local: ? - R$ 30 - Orgnizador: Free Day Trip*

Regueira Edição de Carnaval

22 / fev - 23h

Local: Kahala Beach Rua Rivaldi Albert, 545, Jardim Morenao - Orgnizador: Rockers Sound System*

CarnaTechno

22 / fev - 23h

DOPE CLUB 7 de setembro 804 - Organizador: Dope Club*

Bloquinho Chega Mordendo

23/fev - 15h

Rua Paraisópolis, 26 - Organização: Notícias de Campo Grande MS e Equipe Chega Mordendo - Gratuito

Bailinho de Carnaval Casa X

23/fev - 15h

R. José Eduardo Rolim, 197 - Chácara Cachoeira - Organizador: Casa X*

DJ TGB Apresenta Over Culture Carnaval No Laricas Cultural

23/fev - 15h

Rua Antônio Maria Coelho, 1663, Centro - Gratuito - Organizador: Laricas Cultural

Oficinas de colar havaiano, máscaras, barangandã, instrumentos musicais e pintura facial

23 / fev - 15h

Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados - Organização: Shopping Bosque dos Ipês - Gratuito

Arena Bosque

23 / fev - 15h

Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados - Organização: Shopping Bosque dos Ipês - Gratuito

Carna pet Shopping CG

23 / fev - 16h

Shopping Campo Grande - Av. Afonso Pena, 4909 - Organização - Shopping Campo Grande - Gratuito

Morena Folia - Matinê - Batucando Folia

23 / fev - 16h

Avenida Fernando Corrêa, Centro - Entre a 14 de Julho e Calógeras - Organização: SECTUR - Gratuito

Desfile de fantasias

23 / fev - 16h

Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados - Organização: Shopping Bosque dos Ipês - Gratuito

Associação Nipo Brasileira

23 e 25 / fev - 16h

R. Antônio Maria Coelho, 1068 - Centro - Organização: AECNB*

Desfile do Bloquinho Norte Sul

23 e 25 / fev - 16h

Shopping Norte Sul - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 - Jardim Joquei Club - Organização: Shopping Norte Sul - Gratuito

Recreação infantil

23 e 25 / fev - 16h

Shopping Norte Sul Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 - Jardim Joquei Club, Campo Grande - MS, 79051-485 - Organização: Shopping Norte Sul - Gratuito

Banda de Marchinhas

23 e 25 / fev - 16h

Shopping Norte Sul - Av. Pes. Ernesto Geisel, 2300 - Jardim Joquei Club - Organização: Shopping Norte Sul - Gratuito

Recreando com brincadeiras dança da cordinha, bambolê, balão na testa, laser, trenzinho, pula corda e brincadeiras de roda

23 / fev - 17h

Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados - Organização: Shopping Bosque dos Ipês - Gratuito

Bloco kids folia do Bosque

23 / fev - 18h

Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados - Organização: Shopping Bosque dos Ipês - Gratuito

Morena Folia - Henrique e Diego

23 / fev - 20h

Av. Fernando Correa da Costa - Entre 14 de Julho e Calógeras - Organização: SECTUR - Gratuito

Oficinas de colar havaiano, máscaras, barangandã, instrumentos musicais e pintura facial

24 / fev - 15h

Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados - Organização: Shopping Bosque dos Ipês - Gratuito

Carnaval Eletrônico

24 e 25 / fev - 16h

R. Treze de Maio, 4695 - São Francisco, Campo Grande - MS, 79002-353 - Organização: Bloco da Sucuri Histérika - Gratuito

Baile de Máscaras

24 / fev - 16h

Dr. Zerbini, 464 - Chácara Cachoeira - Organização: Clan Bier*

Bloco Mamu Mamo

24/ fev - 16h20

Feira Coletiva São Chico - Gratuito - Organizador: Mamu Mamo

Desfile de fantasias. (RECREANDO)

24 / fev - 17h

Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados - Organização: Shopping Bosque dos Ipês - Gratuito

Bloco Kids Folia do Bosque

24 / fev - 18h

Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados - Organização: Shopping Bosque dos Ipês - Gratuito

Desfile das Escolas de Samba

24 e 25 / fev - 19h30

Praça do Papa - Av. dos Crisântemos, 457-559 - Vila Sobrinho - Organização: LIENCA - Gratuito

Morena Folia - AFCN

24 / fev - 20h

Av. Fernando Correa da Costa - Entre 14 de Julho e Calógeras - Organização: SECTUR - Gratuito

Oficinas de colar havaiano, máscaras, barangandã, instrumentos musicais e pintura facial

25 / fev - 15h

Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados - Organização: Shopping Bosque dos Ipês - Gratuito

Morena Folia - Matinê - Batucando Folia

25/ fev - 16h

Avenida Fernando Corrêa da Costa - Entre a 14 de Julho e a Calógeras - Organização: SECTUR - Gratuito

Concurso de fantasias KIDS (RECREANDO) com premiação

25 / fev - 17h

Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados - Organização: Shopping Bosque dos Ipês - Gratuito

Concurso PET (JUNIOR CORDEIROS) com premiação

25 / fev - 18h

Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados - Organização: Shopping Bosque dos Ipês - Gratuito

Bloco Sukuri Histérika

25/ fev - 18h30

Praça São Chico - Rua 14 de Julho, 3916-4000 - Centro - Organizador: Sucuri Elétrika - Gratuito

Morena Folia - Bokaloka

25 / fev - 20h

Av. Fernando Correa da Costa - Entre 14 de Julho e Calógeras - Organização: SECTUR - Gratuito

Apuração das notas do desfile das escolas de samba

26/fev - 18h

Teatro de Arena do Horto Florestal - Av. Fábio Zahran, 216 - Organização: FCMS, LIENCA - Gratuito

Enterro dos ossinhos

29 / fev - 16h

Praça do Rádio - Av. Afonso Pena - Organização: Show Pet Brasil - Gratuito

*: Eventos pagos, consultar valor com os organizadores.