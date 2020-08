PICAPE Confira detalhes do visual exclusivo da nova S10 High Country Picape possui diferenciais tanto do lado externo como interno, além de contar com a conectividade do Wi-Fi

18 AGO 2020 - 16h:26 Por Giovanna Dauzacker

A nova S10 High Country 2021 possui um visual exclusivo e diferente de todas as outras versões da picape. As mudanças são tanto do lado externo como interno do veículo, cada uma pensada com funcionalidades para uma melhor experiência, principalmente para o campo.

Um dos diferenciais está nos faróis de neblina, localizados um pouco mais acima do normal, e que permite a regulagem, o que pode ser muito útil para produtores rurais em trechos com plantações altas.

Além disso, para maior segurança das pessoas a bordo, a S10 possui seis Airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina), cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos retráteis, controle eletrônico de estabilidade e tração (ESC), sistema de freios ABS e sistema de distribuição de frenagem (“EBD”), sistema de imobilização do motor e muito mais.

Tecnologia

Com o mesmo conforto de sempre, a nova picape da Chevrolet possui novas funcionalidades que vão te deixar conectado o tempo todo, mesmo nos locais mais distantes da cidade, com a tecnologia do Wi-Fi embarcado no veículo, que pode conectar até sete dispositivos eletrônicos.

A S10 possui também antena no teto, bluetooth e câmera de ré digital de alta resolução que permitem uma melhor performance para os passeios.

Confira o preço e as condições de pagamento na Nação Chevrolet de Campo Grande!

Confira os detalhes da nova S10 High Country 2021: